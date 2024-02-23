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Рианчо: Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Ему будет тяжело вернуться даже в РПЛ

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказал мнение о перспективах российского нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
- Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании - уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра - это невыдающаяся лига. Она намного уступает чемпионату России, - передаёт слова Рианчо Metaratings.ru.

32-летний российский нападающий Александр Кокорин второй сезон подряд выступает за кипрский "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб из Лимасола, 8 забитых голов и 2 результативных паса, а также 3 сыгранных минуты в одном матче за флорентийцев.

18 февраля в домашнем матче 26 тура чемпионата Кипра против АЕЛа Кокорин забил самый быстрый гол в истории этого турнира, отличившись на 12 секунде игры.

Арис Кокорин Рианчо
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