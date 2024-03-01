"Не могу ответить, почему он не подошел "Ростову". Могу с уверенностью сказать, что Денис спокойно укрепил бы любую команду нижней восьмерки РПЛ. Однозначно. Многих отпугивает возраст. Но за тот тайм, что он провел за "Урарту", показалось, что его функциональные способности на данный момент не изменились с тех пор, как я видел его 30?летним, еще будучи тренером "Спартака", - цитирует Гунько "Матч ТВ".
Денис Глушаков тренировался с "Ростовом" на зимних сборах, а также принимал участие в товарищеских матчах клуба, но тренерский штаб решил не заключать контракт с полузащитником. Позже экс-игрок "Спартака" присоединился к "Урарту". Глушаков провел за армянский клуб 45 минут против "Пюника" (1:1), интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 300 тысяч евро, контракт Дениса с клубом рассчитан до конца текущего сезона. "Урарту" после 22-ух сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Армении и отстают от лидирующего "Пюника" на 13 очков.
Тренер "Урарту" Гунько: Глушаков спокойно укрепил бы любую команду нижней восьмерки РПЛ
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о новичке клуба Денисе Глушакове.
Фото: ФК "Ростов"