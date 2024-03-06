- Вот пример Захаряна. Сколько ему лет? 20? Я уехал в 22. Тоже молодой игрок, но сразу стал играть, без раскачки. А у Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там. Только Головин более-менее неплохо выглядит в Европе - всё-таки он долгое время там живёт и играет, привык работать на максимуме каждый день. Ну Миранчук ещё периодически выстреливает. Вроде - тьфу-тьфу-тьфу - пошло. А представляете, сколько в наше время таких игроков было? - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". В составе басков Захарян провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
27-летний российский атакующий полузащитник Александр Головин в июле 2018 года перешёл из московского ЦСКА в выступающий во французской Лиге 1 "Монако". В текущем сезоне на его счету 23 матча за монегасков во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 результативных паса.
Кирьяков: представляете, сколько в наше время было таких игроков, как Головин и Миранчук?
Экс-нападающий "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков высказался о выступлении российских игроков в европейских чемпионатах.
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