– Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. На это мне вообще все равно.
Ранее стало известно о том, что Леонида Слуцкого признали лучшим тренером китайской Суперлиги в марте. В прошлом месяце “Шанхай Шэньхуа” под руководством российского специалиста сумел одержать три победы в трех матчах.
Напомним, Леонид Викторович возглавил клуб из Китая в декабре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с “Шанхай Шэньхуа” истекает в конце нынешнего года.
Источник: “СЭ”
Мостовой: не стоит серьезно относиться к успехам Слуцкого в Китае
Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался о работе главного тренера китайского “Шанхай Шэньхуа” Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"