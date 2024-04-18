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Мостовой: не стоит серьезно относиться к успехам Слуцкого в Китае

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Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался о работе главного тренера китайского “Шанхай Шэньхуа” Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
– Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. На это мне вообще все равно.

Ранее стало известно о том, что Леонида Слуцкого признали лучшим тренером китайской Суперлиги в марте. В прошлом месяце “Шанхай Шэньхуа” под руководством российского специалиста сумел одержать три победы в трех матчах.

Напомним, Леонид Викторович возглавил клуб из Китая в декабре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с “Шанхай Шэньхуа” истекает в конце нынешнего года.

Источник: “СЭ”

Александр Мостовой Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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