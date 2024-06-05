Ранее Мбаппе заявил, что клуб обещал лишить его игровой практики после того, как игрок заявил о своем намерении играть на "Сантьяго Бернабеу".
"В свое время все будет раскрыто, вся правда. Пока мы сохраним наше достоинство, профессионализм на благо "ПСЖ", Парижа, Франции и болельщиков", - заявили в клубе.
3 июня мадридский "Реал" объявил о подписании 25-летнего французского нападающего, который покинул "Пари Сен-Жермен" бесплатно в качестве свободного агента. В зарубежной прессе сообщалось, что французу не заплатили зарплату за апрель, май и премию за февраль. Мбаппе выступал за "ПСЖ" с 2017 года и за 308 проведенных матчей забил 256 голов, а также сделал 108 голевых передач.
Источник: Marca
"ПСЖ" - о Мбаппе: в свое время все будет раскрыто, вся правда
"ПСЖ" ответил на высказывание своего экс-форварда Килиана Мбаппе, который бесплатно покинул парижский клуб и перешел в "Реал".
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