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"ПСЖ" - о Мбаппе: в свое время все будет раскрыто, вся правда

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"ПСЖ" ответил на высказывание своего экс-форварда Килиана Мбаппе, который бесплатно покинул парижский клуб и перешел в "Реал".
Фото: Getty Images
Ранее Мбаппе заявил, что клуб обещал лишить его игровой практики после того, как игрок заявил о своем намерении играть на "Сантьяго Бернабеу".

"В свое время все будет раскрыто, вся правда. Пока мы сохраним наше достоинство, профессионализм на благо "ПСЖ", Парижа, Франции и болельщиков", - заявили в клубе.

3 июня мадридский "Реал" объявил о подписании 25-летнего французского нападающего, который покинул "Пари Сен-Жермен" бесплатно в качестве свободного агента. В зарубежной прессе сообщалось, что французу не заплатили зарплату за апрель, май и премию за февраль. Мбаппе выступал за "ПСЖ" с 2017 года и за 308 проведенных матчей забил 256 голов, а также сделал 108 голевых передач.

Источник: Marca

Килиан Мбаппе ПСЖ
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