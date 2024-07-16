Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушёл в отставку

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по собственному желанию.

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Как пишут СМИ, наставник «Трёх львов» сам принял решение после проигранного финала чемпионата Европы со сборной Испании (2:1).



Саутгейт начал работать в национальной команде с 2016 года, на протяжении восьми лет английский специалист не завоевал ни одного трофея.



На прошлом Евро-2020 он также дошёл до финала, где англичане потерпели поражение от сборной Италии в серии пенальти.