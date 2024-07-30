По информации источника, Антон Шунин ведет переговоры с клубом из столицы и с "Аль-Оруба", который получил повышение в классе по итогам прошлого сезона. Голкипер готов к переезду в Саудовскую Аравию.
Напомним, что Антон Шунин покинул московское "Динамо" этим летом на правах свободного агента - вратарь выступал за бело-голубых с 2007 года. В прошлом сезоне Шунин принял участие в 20-ти матчах, пропустил 26 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 400 тысяч евро, на счету голкипера 15 матчей за сборную России.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Антон Шунин ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Динамо"