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"Чемпионат": Антон Шунин ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии

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Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, Антон Шунин ведет переговоры с клубом из столицы и с "Аль-Оруба", который получил повышение в классе по итогам прошлого сезона. Голкипер готов к переезду в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Антон Шунин покинул московское "Динамо" этим летом на правах свободного агента - вратарь выступал за бело-голубых с 2007 года. В прошлом сезоне Шунин принял участие в 20-ти матчах, пропустил 26 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 400 тысяч евро, на счету голкипера 15 матчей за сборную России.

Источник: "Чемпионат".

Шунин Антон
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