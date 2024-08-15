"Думаю, Фёдор ехал за мечтой поиграть в Лиге чемпионов. Но Лига Европы - тоже хороший уровень. У него всё впереди, верим в его голы и голевые передачи", - цитирует Лукина "Чемпионат".
Федор Чалов перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК этим летом за 3 миллиона евро. Греческий клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Мальме" в квалификационном раунде (5:6 - общ.). В прошлом сезоне Чалов провел за "армейцев" во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 16 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.
Защитник ЦСКА Лукин: Чалов уехал в ПАОК за мечтой поиграть в Лиге чемпионов. Но Лига Европы - тоже хороший уровень
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о нападающем ПАОКа Федоре Чалове.
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