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Бут: Черышев поехал в "Паниониос" не за деньгами, а заканчивать с футболом

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Экс-игрок "Шинника" и "Черноморца" Владимир Бут прокомментировал переход Дениса Черышева в "Паниониос".
Фото: Getty Images
"Паниониос" в одно время играл в высшей лиге, но сейчас команда спустилась ниже. Как я читал, Денис Черышев поехал туда не за деньгами, а заканчивать с футболом, тем более хозяин клуба — его друг", - цитирует Бута "Чемпионат".

Напомним, на этой неделе греческий клуб "Паниониос", выступающий во втором дивизионе, официально объявил о подписании контракта с российским вингером Денисом Черышевым. Соглашение между сторонами рассчитано на один год. 33-летний игрок перешел в "Паниониос" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Черышев принял участие в 10 матчах за итальянскую "Венецию", провел на поле всего 168 минут и не отличился результативными действиями.

Денис Черышев Паниониос
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