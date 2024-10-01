"Я не за деньгами туда изначально ехал, просто получать удовольствие от футбола. Все шикарно было. И в Лиге Европы поиграл, в квалификации, но все же. И в Уэльс съездили, и в Казахстан, и с "Партизаном" в Белграде сыграли. И на местном уровне тогда было интересно, в "Судуве", например, Хонда играл, который у нас известен по ЦСКА. Мне предлагали продлить контракт, но тут я понял, что баки пустые и надо домой ехать", - приводит слова Билялетдинова "РБ Спорт".
Последним клубом Динияра Билялетдинова была литовская команда "Тракай". В ее составе атакующий полузащитник выступал с сентября 2017 года до февраля 2019 года. За это время бывший игрок сборной России принял участие в 39 матчах, в которых забил 13 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 4 жёлтые карточки.
Динияр Билялетдинов является чемпионом России в составе московского "Локомотива". Кроме того, он защищал цвета таких клубов, как английский "Эвертон", московский "Спартак", махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо", казанский "Рубин". За сборную России Билялетдинов сыграл 46 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Билялетдинов - об игре в Литве: все шикарно было. Предлагали остаться, но я понял, что баки пустые и надо домой
Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал о своём опыте выступления в чемпионате Литвы за команду "Тракай".
Фото: ФК "Тракай"