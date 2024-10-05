Как передает Nogomania, Ивич уже провел встречу с руководством клуба. Экс-наставник "Краснодара" считается главным претендентом на пост нового тренера команды.
Напомним, Ивич ранее возглавлял "Краснодар" и был уволен в марте этого года, вместо него команду возглавил Мурад Мусаев. "Краснодар" в прошлом сезоне финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
В текущем сезоне бельгийского чемпионата "Андерлехт" набрал 14 баллов и располагается на седьмой строчке в таблице.
Бывший главный тренер "Краснодара" Ивич может возглавить "Андерлехт"
Сербский специалист Владимир Ивич может быть назначен на должность главного тренера бельгийского клуба "Андерлехт".
Фото: ФК "Краснодар"