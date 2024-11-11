"Конечно, с приходом Миранчука "Атланта" стала сильнее. Алексей — большой мастер. Думаю, руководство клуба уже довольно тем, что пригласило Миранчука. Он внес большой вклад в то, чтобы лишить Месси и его команду борьбы за титул и пройти дальше", - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
Алексей Миранчук стал игроком американского клуба "Атланта Юнайтед" в июле 2024 года, когда его за 12 млн евро выкупили у итальянской "Аталанты". После перехода российский полузащитник в составе своей новой команды в общей сложности провёл 13 официальных матчей, в которых забил соперникам 3 гола и отдал партнёрам 4 голевые передачи.
По итогам регулярного чемпионата МЛС "Атланта Юнайтед" вышла в квалификационный раунд плей-офф, где в серии пенальти обыграла канадский "Монреаль". В 1/4 финала Восточной конференции команда Миранчука в серии до двух побед оказалась сильнее клуба "Интер Майами", капитаном которого является Лионель Месси (2:1). В следующем раунде "Атланта" 24 ноября сыграет против "Орландо Сити".
Сёмин отметил вклад Миранчука в лишении Месси борьбы за титул
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о выступлении полузащитника Алексея Миранчука в составе американского клуба "Атланта Юнайтед".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"