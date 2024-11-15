У всех футболистов на фотографиях присутствуют флаги их стран, однако на фото Миранчука отсутствует флаг России.
29-летний футболист пополнил состав "Атланты" прошлым летом, перейдя из итальянской "Аталанты". Контракт атакующего полузащитника с клубом МЛС рассчитан до декабря 2027 года.
Миранчук, ранее выступавший за "Локомотив", провел за "Атланту" 13 матчей во всех турнирах, записал на свой счет три гола и четыре голевые передачи.
Сборная России сегодня, 15 ноября, проведет товарищеский матч с Брунеем, игра пройдет в Краснодаре, начало запланировано на 19:00 мск.
"Атланта" не показала флаг России на фото Миранчука в посте о вызванных игроках в сборные
"Атланта", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в своих социальных сетях опубликовала список игроков, вызванных в свои национальные команды.
Фото: ФК "Атланта"