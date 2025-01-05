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Спортдир "Целе": Никита Иосифов — игрок с большим потенциалом, скоро будет играть в Лиге конференций

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин высказался об игре полузащитника Никиты Иосифова.
Фото: ФК "Вильярреал"
"Никита Иосифов выглядит хорошо. Были проблемы с заявкой, поэтому не получилось много сыграть. Но мы в "Целе" на него рассчитываем, Никита — игрок с большим потенциалом. Думаю, скоро будет играть в плей-офф Лиги конференций", - цитирует Голубина "Чемпионат".

Никита Иосифов перешел в словенский "Целе" из испанского "Кастельона" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2025 года. В этом сезоне российский полузащитник провел во всех турнирах 4 матча и отметился 2-мя результативными передачами.

Ранее российский полузащитник выступал за "Вильярреал Б" и "Вильерреал", московский "Локомотив" и "Мирандес". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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