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Нобоа: неизвестно, сколько времени займет восстановление

Хавбек "Эмелека" Кристиан Нобоа рассказал, что пока не может играть.
Фото: ФК "Сочи"
"Сейчас я все еще не могу играть за "Эмелек". Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление. Дай бог все будет хорошо", - цитирует Нобоа "Чемпионат".

Кристиан Нобоа вернулся в родной клуб "Эмелек" в январе прошлого года. Ранее, с 2004 по 2007 год, он уже играл за основную команду эквадорцев.

На родину Нобоа перебрался из "Сочи". В составе "барсов" он провел 116 матчей в различных турнирах, в которых отличился40 забитыми голами.

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