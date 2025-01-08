"Сейчас я все еще не могу играть за "Эмелек". Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление. Дай бог все будет хорошо", - цитирует Нобоа "Чемпионат".
Кристиан Нобоа вернулся в родной клуб "Эмелек" в январе прошлого года. Ранее, с 2004 по 2007 год, он уже играл за основную команду эквадорцев.
На родину Нобоа перебрался из "Сочи". В составе "барсов" он провел 116 матчей в различных турнирах, в которых отличился40 забитыми голами.
Нобоа: неизвестно, сколько времени займет восстановление
Хавбек "Эмелека" Кристиан Нобоа рассказал, что пока не может играть.
Фото: ФК "Сочи"