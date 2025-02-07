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"Нам нужен такой нападающий". В алжирском клубе "Кабилия" прокомментировали переход Игнатьева

Генеральный директор "Кабилии" Хаким Медан высказался о подписании российского форварда Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Сочи"
"Мы рады видеть Ивана Игнатьева в составе нашей команды. Этот игрок нам был интересен. Нам нужен такой нападающий. Верим, что у Ивана все получится в нашем клубе", - цитирует Медана "СЭ".

Напомним, вчера, 6 февраля, алжирский клуб "Кабилия" официально объявил о подписании контракта с 26-летним воспитанником Академии "Краснодара" Иваном Игнатьевым.

В нынешнем сезоне центральный нападающий выступал за армянский "Урарту". Россиянин провел 19 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач на партнеров. За свою карьеру форвард также играл за "Краснодар", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив" и "Сочи".

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