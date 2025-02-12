- Со вчерашнего дня Федор приступил к тренировкам в общей группе. Думаю, что Чалов сможет помочь команде в воскресном матче чемпионата Греции против "Ламии". Или в ответном матче Лиги Европы против "Стауа" в Бухаресте на следующей неделе.
Нападающий сборной России Федор ЧаловВ выступает за ПАОК с прошлого года. В текущем сезоне 26-летний центрфорвард принял участие в 30 матчах за греческий клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми голами и пятью голевыми передачами на партнеров.
Напомним, Чалов пропустил несколько последних игр своей команды из-за повреждения. Сообщалось, что срок его восстановления составит около двух недель.
Источник: "СЭ"
Чалов вернулся к тренировкам в общей группе ПАОКа
Греческий журналист Костас Петротос, пишущий о ПАОКе, рассказал, что российский форвард Федор Чалов вернулся после травмы.
Фото: Global Look Press