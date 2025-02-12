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Черчесов может возглавить венгерский клуб "Академия Пушкаша"

Станислав Черчесов может вернуться в Венгрию.
Фото: ФК "Ференцварош"
По информации источника, венгерский клуб "Академия Пушкаша" связывался со Станиславом Черчесовым по поводу возможного назначения на пост главного тренера. Отмечается, что российский тренер готов обсуждать возможное сотрудничество только после того, как определится будущее нынешнего наставника команды, контракт которого рассчитан до лета этого года.

Напомним, ранее Черчесов уже работал в Венгрии, где с 2021 по 2023 год возглавлял "Ференцварош". Под его руководством команда дважды становилась чемпионом страны, а также завоевывала национальный Кубок.

Источник: Legalbet

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