«Все новости о возможной замене Луческу на Черчесова или отставка нашего тренера из-за последних результатов команды — ничто из этого неправда. Рэзван — наш тренер!» — цитирует пресс-службу ПАОКа Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что бывший наставник сборной России рассчитывает возглавить ПАОК.
Рэзван Луческу занял пост главного тренера ПАОКа летом 2021 года. Под его руководством команда провела 198 матчей, одержав 112 побед, 41 раз сыграв вничью и 45 раз потерпев поражение.
В прошлом году ПАОК впервые за пять лет завоевал чемпионский титул. В текущем сезоне клуб занимает четвертую позицию в плей-офф чемпионата Греции, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Олимпиакоса» составляет 11 очков.
В ПАОКе опровергли слухи об интересе к Черчесову
Греческий ПАОК не планирует менять главного тренера и не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола