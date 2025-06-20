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Луис Энрике: матчи против "ПСЖ" - источник дополнительной мотивации для наших соперников

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от бразильского «Ботафого» (0:1) на Клубном чемпионате мира.
Фото: ФК "ПСЖ"
«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. «Ботафого» защищался очень хорошо - как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов. Матчи против нас - источник дополнительной мотивации для наших соперников. Нам нужно быть лучше», - цитирует Энрике сайт клуба.

Напомним, что во втором туре КЧМ французский клуб уступил «Ботафого» со счетом 0:1.

Турнирное положение в группе B:

1 место - «Ботафого» - 6 очков;

2 место - «ПСЖ» - 3 очка;

3 место - «Атлетико» - 3 очка;

4 - место - «Сиэтл Саундерс» - 0 очков.

В третьем туре «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», а «Ботафого» - с «Атлетико».

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