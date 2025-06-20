«Мы разочарованы результатом. Это была очень напряженная игра. «Ботафого» защищался очень хорошо - как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов. Матчи против нас - источник дополнительной мотивации для наших соперников. Нам нужно быть лучше», - цитирует Энрике сайт клуба.
Напомним, что во втором туре КЧМ французский клуб уступил «Ботафого» со счетом 0:1.
Турнирное положение в группе B:
1 место - «Ботафого» - 6 очков;
2 место - «ПСЖ» - 3 очка;
3 место - «Атлетико» - 3 очка;
4 - место - «Сиэтл Саундерс» - 0 очков.
В третьем туре «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», а «Ботафого» - с «Атлетико».
Луис Энрике: матчи против "ПСЖ" - источник дополнительной мотивации для наших соперников
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от бразильского «Ботафого» (0:1) на Клубном чемпионате мира.
Фото: ФК "ПСЖ"