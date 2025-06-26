"Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями "Серик Беледиеспор" обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Ранее стало известно, что российский бизнесмен Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого "Серик Беледиеспора" - ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок". Подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ и объявил о приостановлении деятельности.
Ранее Сергей Юран был главным тренером подмосковных "Химок", "Пари НН", "СКА-Хабаровска" и ряда других российских и иностранных клубов. По итогам прошлого сезона "Серик Беледиеспор" занял первое место во Второй Лиге Турции и заработал повышение в классе.
Сергей Юран подтвердил, что станет главным тренером турецкого клуба
Российский тренер Сергей Юран станет главным тренером турецкого "Серик Беледиеспора".
Фото: ФК "Химки"