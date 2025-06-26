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Сергей Юран подтвердил, что станет главным тренером турецкого клуба

Российский тренер Сергей Юран станет главным тренером турецкого "Серик Беледиеспора".
Фото: ФК "Химки"
"Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями "Серик Беледиеспор" обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье", - цитирует Юрана "Чемпионат".

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого "Серик Беледиеспора" - ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок". Подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ и объявил о приостановлении деятельности.

Ранее Сергей Юран был главным тренером подмосковных "Химок", "Пари НН", "СКА-Хабаровска" и ряда других российских и иностранных клубов. По итогам прошлого сезона "Серик Беледиеспор" занял первое место во Второй Лиге Турции и заработал повышение в классе.

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