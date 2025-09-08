Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Такая техника нечасто встречается в Швейцарии". Игрок "Сьона" - об игре Миранчука

Полузащитник "Сьона" Тео Бердайес высказался об игре Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Мне хорошо запомнилась первая тренировка Антона. Мы играли на небольшом поле, и все сразу увидели его технику. Вся команда это отметила. Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень повыше. Было видно, что у него есть лигочемпионский опыт", - цитирует Бердайеса Metaratings.

Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" с осени 2024 года по лето текущего года. Россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Летом текущего года полузащитник перешел в московское "Динамо", ранее Миранчук выступал за столичный "Локомотив".

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за бело-голубых 3 встречи и не отметился результативными действиями.

