"Такая техника нечасто встречается в Швейцарии". Игрок "Сьона" - об игре Миранчука

"Мне хорошо запомнилась первая тренировка Антона. Мы играли на небольшом поле, и все сразу увидели его технику. Вся команда это отметила. Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень повыше. Было видно, что у него есть лигочемпионский опыт", - цитирует Бердайеса Metaratings.
Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" с осени 2024 года по лето текущего года. Россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Летом текущего года полузащитник перешел в московское "Динамо", ранее Миранчук выступал за столичный "Локомотив".
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за бело-голубых 3 встречи и не отметился результативными действиями.
Полузащитник "Сьона" Тео Бердайес высказался об игре Антона Миранчука.
