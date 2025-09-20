Российский защитник Дмитрий Тихий получил перелом лицевой кости

"Жалко, что мы потеряли Дмитрия на некоторое время. У него сломана лицевая кость. Позавчера ему сделали операцию, все прошло хорошо. Очень надеюсь, что он присоединится к нам во время октябрьской паузы на матчи сборных", - цитирует Юрана "СЭ".
Дмитрий Тихий перешел в турецкий "Серик Беледиеспор" в летнее трансферное окно и заключил контракт на два года. Защитник провел за клуб во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее защитник выступал за подмосковные "Химки", "Луч-Энергию", воронежский "Факел", "Пари НН", "Томь" и армянский "Урарту". Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.
Главный тренер "Серик Беледиеспора" Сергей Юран рассказал о состоянии здоровья Дмитрия Тихого.
Фото: Globl Look Press