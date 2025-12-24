Футболист из Бурунди скончался во время матча после несчастного случая

Трагический инцидент произошел в чемпионате Бурунди.

Фото: Sky Sport

Во время матча второго дивизиона страны скончался полузащитник клуба "Ле Гепьер дю Лак" Игиранеза Эме Герик. Об этом сообщила Федерация футбола Бурунди.



Футболист потерял сознание прямо на поле в ходе встречи с командой "Амаспири Невер Гив Ап". Медицинская бригада оперативно оказала игроку первую помощь, после чего он был экстренно отправлен в больницу. Однако по дороге состояние Герика резко ухудшилось, и он скончался до прибытия в медицинское учреждение. Официальная причина смерти федерацией озвучена не была.



Позднее африканские СМИ начали публиковать дополнительные подробности случившегося. По данным Sport News Africa, у футболиста во рту находился металлический предмет, который он случайно проглотил. В то же время African Public Radio утверждает, что речь шла не о монете, а о так называемом амулете гри-гри, который в ряде африканских стран используется в традиционных ритуальных практиках.