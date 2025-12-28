Матчи Скрыть

Гол Мареза с пенальти принёс Алжиру победу над Буркина-Фасо

Состоялся матч второго тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором сборная Алжира встречалась с командой Буркина-Фасо.
Фото: Сборная Алжира
Минимальную победу со счётом 1:0 одержали алжирцы.

Исход встречи решил эпизод в середине первого тайма. На 23-й минуте Рияд Марез уверенно реализовал пенальти.

После двух туров сборная Алжира набрала шесть очков и единолично возглавляет группу E. У Буркина-Фасо в активе три балла. Также в квартете выступают Судан, имеющий три очка, и Экваториальная Гвинея, пока не набравшая ни одного балла.

