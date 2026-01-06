Алжир благодаря голу на 119-й минуте вышел в 1/4 финала КАН

В Рабате завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором сборная Алжира в дополнительное время одержала победу над командой ДР Конго.

Сборная Алжира

Встреча прошла 6 января и долгое время обходилась без забитых мячей. Основное время не выявило победителя, а исход противостояния решился лишь в концовке второго дополнительного тайма. Алжирцы сумели дожать соперника и вырвать победу с минимальным счётом.



Решающим стал удар Адиля Бульбины, который отличился на 119-й минуте. Полузащитник, выступающий за катарский "Аль-Духаиль", принёс своей сборной путёвку в следующую стадию турнира.



В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с Нигерией. Этот матч запланирован на 10 января.