Кот-д'Ивуар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара уверенно прошла стадию 1/8 финала Кубка африканских наций, не оставив шансов команде Буркина-Фасо.

Сборная Кот-д'Ивуара

Матч завершился победой ивуарийцев со счётом 3:0. Исход встречи во многом был предопределён уже в первом тайме, когда отличились Амад Диалло и Ян Диоманде. Окончательный результат был установлен в концовке игры - третий мяч забил Базумана Туре.



Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в четвертьфинал турнира. В матче за выход в полуфинал команда встретится со сборной Египта, которая ранее одержала победу над Бенином со счётом 3:1. Встреча запланирована на 10 января.