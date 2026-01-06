Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Кубка африканских наций 2025 года.

Сборная Египта

Очередной раунд турнира пройдёт в течение двух дней - 9 и 10 января.



Четвертьфинальные встречи состоятся в разных городах Марокко. В борьбе за выход в полуфинал сыграют Мали и Сенегал, Египет и Кот-д'Ивуар, Камерун и Марокко, а также Алжир и Нигерия.



Кубок африканских наций проходит на стадионах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, выигравшая соревнование в 2023 году.