Египет обыграл Кот-д'Ивуар в результативном матче и вышел в полуфинал Кубка Африки

Сборная Египта пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, одержав победу над Кот-д'Ивуаром со счётом 3:2 в матче 1/4 финала.

Египтяне активно начали встречу и уже на 4-й минуте вышли вперёд - отличился нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш. В середине первого тайма Рами Рабиа увеличил преимущество своей команды. Перед перерывом ивуарийцам удалось сократить отставание после автогола Ахмеда Фатуха.



Во втором тайме Мохамед Салах вновь сделал разницу в два мяча, забив на 52-й минуте. Тем не менее Кот-д'Ивуар сумел вернуть интригу - окончательный счёт встречи установил Гела Дуэ.



Благодаря этой победе сборная Египта вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Сенегала.