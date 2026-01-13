Об этом информирует Globo. Сейчас форвард выступает за "Атлетико Минейро", но близок к тому, чтобы сменить команду.
Халк является игроком "Атлетико Минейро" с 2021 года. На его счету 287 матчей, 135 забитых голов и 53 результативные передачи. Действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.
Напомним, Халк с 2012 по 2016 год выступал в составе "Зенита", после чего перешёл в китайский "Шанхай СИПГ".
Экс-форвард "Зенита" Халк нашёл себе новый клуб - источник
