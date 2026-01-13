Экс-форвард "Зенита" Халк нашёл себе новый клуб - источник

Экс-футболист "Зенита" Халк с большой долей вероятности перейдёт в клуб "Флуминенсе".
Об этом информирует Globo. Сейчас форвард выступает за "Атлетико Минейро", но близок к тому, чтобы сменить команду.

Халк является игроком "Атлетико Минейро" с 2021 года. На его счету 287 матчей, 135 забитых голов и 53 результативные передачи. Действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

Напомним, Халк с 2012 по 2016 год выступал в составе "Зенита", после чего перешёл в китайский "Шанхай СИПГ".

