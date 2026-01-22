"Он совершил четыре сейва, тем самым помог команде добыть такую важную победу над одним из лидеров мирового футбола — "Манчестер Сити". Никита уже вышел на достаточно высокий уровень европейского вратаря. И прошлогодние матчи в Лиге Европы, и прошедшие матчи Лиги чемпионов показали, что Никита сделал большой шаг в своём развитии", - цитирует Кафанова "Советский Спорт".
Никита Хайкин провел за норвежский "Буде-Глимт" во всех турнирах 254 матча, пропустил 282 мяча и сохранил ворота в неприкосновенности в 87 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего голкипера в 2,5 миллионов евро, контракт вратаря с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
"Вышел на уровне европейского вратаря". Кафанов - о российском голкипере
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил прогресс голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина.
Фото: Globl Look Press