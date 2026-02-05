Роналду принял решение по своему будущему в Саудовской Аравии - источник

Криштиану Роналду всерьёз рассматривает вариант ухода из Саудовской Аравии на фоне недовольства ситуацией в лиге и управлением клубами.

Фото: ФК "Аль-Наср"

По информации CBS Sports, португальский нападающий сообщил представителям саудовской лиги о готовности покинуть страну. Источники, близкие к "Аль-Насру", утверждают, что футболист чувствует себя обманутым из-за трансферной политики и роли Суверенного фонда Саудовской Аравии, который, по его мнению, отдаёт приоритет "Аль-Хилялю".



Отмечается, что ситуация может измениться, если руководство PIF предоставит Роналду гарантии по будущему "Аль-Насра" и развитию лиги в целом.