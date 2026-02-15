Экс-игрок ЦСКА: Козлов - хороший трансфер для "армейцев"

"В преддверии ужесточения лимита на легионеров Козлов - хороший трансфер для ЦСКА.Думаю, что Козлову и в ЦСКА придётся бороться за место в составе. На его позиции играют футболисты национальной сборной России. Здесь ему тоже придётся много конкурировать", - сказал Хомуха "Чемпионату".
12 февраля 2026 года пресс-служба московского ЦСКА объявила о трансфере Данилы Козлова. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее российский футболист выступал за "Краснодар". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.