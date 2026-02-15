Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Экс-игрок ЦСКА: Козлов - хороший трансфер для "армейцев"

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о переходе Данилы Козлова в московский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что новичку придется бороться за место в стартовом составе.

"В преддверии ужесточения лимита на легионеров Козлов - хороший трансфер для ЦСКА.
Думаю, что Козлову и в ЦСКА придётся бороться за место в составе. На его позиции играют футболисты национальной сборной России. Здесь ему тоже придётся много конкурировать", - сказал Хомуха "Чемпионату".

12 февраля 2026 года пресс-служба московского ЦСКА объявила о трансфере Данилы Козлова. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее российский футболист выступал за "Краснодар". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

