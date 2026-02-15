Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Канищев: завораживает, что делает Джон Джон

Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о новичке сине-бело-голубых Джоне Джоне.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Канищев отметил высокий уровень мастерства новичка.

"Мне нравится, как выглядит Джон Джон. Боюсь себя обмануть, но в отборах он выглядит потрясающе. У него хороший уровень мастерства. Интересный игрок, но сложно сказать, как всё будет в официальных матчах. Там другое сопротивление.

Завораживает, что делает Джон Джон", - сказал Канищев "Чемпионату".

Джон Джон стал игроком петербургского "Зенита" в конце января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2031 года.

Ранее бразильский футболист выступал за "РБ Брагантино". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 76 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится