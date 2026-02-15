Канищев: завораживает, что делает Джон Джон

"Мне нравится, как выглядит Джон Джон. Боюсь себя обмануть, но в отборах он выглядит потрясающе. У него хороший уровень мастерства. Интересный игрок, но сложно сказать, как всё будет в официальных матчах. Там другое сопротивление.
Завораживает, что делает Джон Джон", - сказал Канищев "Чемпионату".
Джон Джон стал игроком петербургского "Зенита" в конце января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2031 года.
Ранее бразильский футболист выступал за "РБ Брагантино". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 76 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.