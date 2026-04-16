На Месси подали в суд из-за неучастия в матче

Компанию Месси и AFA обвинили в нарушении контракта - подан иск на миллионы долларов

Промоутерская фирма VID обратилась в суд с требованием взыскать многомиллионную компенсацию с Лионеля Месси и Ассоциации футбола Аргентины.



По информации TMZ Sports, претензии связаны с тем, что аргентинец не принял участие в одном из выставочных матчей, несмотря на обязательства по контракту. Речь идёт о соглашении, заключённом летом: компания приобрела права на проведение товарищеских игр сборной Аргентины в США, заплатив порядка семи миллионов долларов. Документ предусматривал участие Месси как минимум в течение 30 минут в каждом из матчей.



Тем не менее, во встрече с Венесуэлой нападающий на поле не появился, хотя медицинских ограничений у него не было. Этот эпизод и стал ключевым аргументом для подачи иска.