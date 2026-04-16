Джикия - о завершении карьеры: мучить себя точно не буду

Защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия ответил, как долго он планирует играть на профессиональном уровне.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Джикии, на данный момент он может играть, но не будет себя обманывать, если захочет завершить карьеру.

- Тут самое главное, что я еще могу играть. Опять же, дай бог, чтобы это дольше длилось, но когда почувствую момент, что уже очень тяжело, то, конечно же, мучить себя точно не буду.

У кого-то карьера до 37-38 лет, но у всех свой организм и разный максимум. Мне 32 сейчас, силы есть, поэтому будем играть, - цитирует Джикию Legalbet.

Летом 2025 года Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2027 года. Защитник провел за клуб во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет два забитых мяча.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро, на счету защитника 44 матча в составе сборной России и 2 забитых гола. Ранее Джикия выступал за подмосковные "Химки", московский "Спартак", пермский "Амкар", дзержинский "Химик" и "Спартак-Нальчик".

