Джикия - о завершении карьеры: мучить себя точно не буду

- Тут самое главное, что я еще могу играть. Опять же, дай бог, чтобы это дольше длилось, но когда почувствую момент, что уже очень тяжело, то, конечно же, мучить себя точно не буду.
У кого-то карьера до 37-38 лет, но у всех свой организм и разный максимум. Мне 32 сейчас, силы есть, поэтому будем играть, - цитирует Джикию Legalbet.
Летом 2025 года Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2027 года. Защитник провел за клуб во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет два забитых мяча.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро, на счету защитника 44 матча в составе сборной России и 2 забитых гола. Ранее Джикия выступал за подмосковные "Химки", московский "Спартак", пермский "Амкар", дзержинский "Химик" и "Спартак-Нальчик".