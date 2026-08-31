Силкин: судьи "тащат" "Зенит", и всем это очевидно

Я не могу объяснить то, что было в матче "Зенита" и "Факела". Как можно было поставить в том эпизоде пенальти? Очевидно же, что "Зенит" "тащат", причём это все отмечают.
Но тут ничего не поделаешь, такие вещи не впервые происходят. В каждом чемпионате есть команды, к которым судьи в какой-то степени благосклонны. В нашем это "Зенит", но и "Краснодар" местами судят странно, – сказал Силкин.
На старте текущего сезона команда Сергея Семака потерпела два поражения и одержала четыре победы. По итогам тура петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.