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Силкин: судьи "тащат" "Зенит", и всем это очевидно

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о судействе в РПЛ. Силкин считает, что арбитры вполне могут принимать решения в пользу той или иной команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Судейство – главная проблема нашего футбола, и, к сожалению, её пока не хотят решать, ну или вообще не могут.
Я не могу объяснить то, что было в матче "Зенита" и "Факела". Как можно было поставить в том эпизоде пенальти? Очевидно же, что "Зенит" "тащат", причём это все отмечают.

Но тут ничего не поделаешь, такие вещи не впервые происходят. В каждом чемпионате есть команды, к которым судьи в какой-то степени благосклонны. В нашем это "Зенит", но и "Краснодар" местами судят странно, – сказал Силкин.

На старте текущего сезона команда Сергея Семака потерпела два поражения и одержала четыре победы. По итогам тура петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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