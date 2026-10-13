Экс-игрок сборной Нидерландов - о Батракове: надеюсь, он станет новым Снейдером

- Скоро он сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Он мне нравится. Нелегко адаптироваться в такой команде как "Галатасарай", но Батраков справляется.
Желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он станет новым Снайдером, ха-ха, - приводит слова Снейдера "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Сегодня, 13 октября, "Галатасарай" сыграет на домашнем стадионе с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Уэсли Снейдер выступал за "Аякс", мадридский "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". Также на счету нападающего 134 матча в составе национальной команды Нидерландов и 31 забитый мяч. В составе сборной он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также доходил до полуфинала чемпионата Европы.