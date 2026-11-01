39 фолов, 12 жёлтых карточек, массовая потасовка и хаос вместо футбола: как «Оренбург» остановил ЦСКА

Жёсткий первый тайм: 17 фолов и четыре предупреждения
Напряжение возникло практически с первых минут. ЦСКА больше владел мячом, однако хозяева не позволяли армейцам спокойно развивать атаки и регулярно вступали в жёсткие единоборства. К перерыву команды совершили 17 фолов и получили четыре жёлтые карточки. При этом нарушения не ограничивались тактическими фолами в центре поля: футболисты всё чаще спорили с арбитром и эмоционально реагировали на решения судейской бригады.
Первым предупреждение получил Джон Паласиос. Затем карточки увидели Руслан Куль и Матвей Лукин, а ещё одно наказание досталось Дамиану Пуэбле. Отдельно стоит отметить эпизод с Кулем: полузащитник «Оренбурга» пошёл в опасный подкат против Ивана Олейникова и избежал второго предупреждения. При таком количестве стыков подобные моменты могли обернуться для хозяев серьёзными кадровыми проблемами прямо по ходу встречи.
Впрочем, жёсткость не помешала «Оренбургу» создавать опасные моменты. Руслан Куль попал в штангу после розыгрыша углового, а Дамиан Пуэбла пробил рядом со стойкой. ЦСКА отвечал разовыми акциями, но не мог превратить игру в стабильное давление на ворота Богдана Овсянникова.
После перерыва эмоции только усилились
В начале второго тайма «Оренбург» даже забил: Пуэбла замкнул прострел Гедеона Гузины, однако после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда. ЦСКА не сумел перехватить инициативу и продолжал испытывать трудности с созданием опасных моментов. Зато количество стыков и разговоров с арбитром росло.
После очередных эпизодов с нарушениями предупреждения получили Евгений Болотов и Данил Круговой. Жёлтую карточку также показали главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову — за споры с судьёй. Таким образом, дисциплинарные санкции затронули не только футболистов, но и представителей команд.
При этом хозяева продолжали угрожать воротам соперника. После подачи Хорди Томпсона Джон Паласиос пробил головой в штангу, а затем Руслан Куль вновь выиграл верховую борьбу после стандарта — на этот раз Максим Бориско спас ЦСКА. На другом конце поля армейцы по-прежнему не находили достаточно эффективных способов вскрыть оборону.
Потасовка стала кульминацией матча
Развязка эмоционального противостояния произошла на 76-й минуте. Иван Олейников придержал Хорди Томпсона у бровки, после чего между футболистами вспыхнула стычка. В конфликт быстро включились другие игроки, запасные и представители тренерских штабов. На поле возникла массовая потасовка, а арбитру Игорю Капленкову пришлось разбираться в происходящем и раздавать новые предупреждения.
Жёлтые карточки получили Олейников, Томпсон и вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников. Инцидент стал самым ярким проявлением накопившегося за встречу напряжения. После него игра уже окончательно потеряла целостность: остановки, споры и единоборства мешали командам проводить продолжительные атаки.
В концовке ЦСКА всё же попытался вырвать победу. Матеус Алвес опасно пробил в ближний угол, но Овсянников справился. Затем армейцы провели ещё одну атаку с участием Данилы Кругового и Матвея Кисляка, однако защитники «Оренбурга» заблокировали удар. Счёт так и остался нулевым.
Футбол отошёл на второй план
В итоге «Оренбург» подтвердил, что способен отбирать очки у команд из верхней части таблицы, а ЦСКА вновь столкнулся с проблемой реализации игрового преимущества. Однако главным послевкусием встречи стала не нулевая ничья, а потеря контроля над эмоциями: чрезмерная жёсткость и постоянные споры с арбитром превратили борьбу за результат в противостояние характеров, где футбольная составляющая постепенно отошла на второй план. Матч наверняка окажется одним из самых эмоциональных в туре.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА