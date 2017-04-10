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Андрей Бутенко: Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на ЧМ-2018
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, почему ФИФА решила назначить Сергея Карасёва одним из арбитров матчей молодёжного чемпионата мира—2017.
Ранее стало известно, что Карасёв не будет работать на Кубке конфедераций—2017 в качестве главного судьи, но может получить назначение как один из помощников.
"Карасёв едет на чемпионат в Южную Корею. Туда также едут и лучшие арбитры Европы. Их направляет ФИФА и судейский комитет. Главная составляющая Кубка конфедераций — всё же товарищеские матчи, а чемпионат мира более ответственный турнир, пусть и играют молодые ребята. Для нас, может, Кубок конфедераций более престижный, но чемпионат мира среди юношей для ФИФА более статусный турнир. Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на чемпионате мира 2018 года", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Ранее стало известно, что Карасёв не будет работать на Кубке конфедераций—2017 в качестве главного судьи, но может получить назначение как один из помощников.
"Карасёв едет на чемпионат в Южную Корею. Туда также едут и лучшие арбитры Европы. Их направляет ФИФА и судейский комитет. Главная составляющая Кубка конфедераций — всё же товарищеские матчи, а чемпионат мира более ответственный турнир, пусть и играют молодые ребята. Для нас, может, Кубок конфедераций более престижный, но чемпионат мира среди юношей для ФИФА более статусный турнир. Карасёв рад, что его включили в группу арбитров, на которых рассчитывают на чемпионате мира 2018 года", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
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