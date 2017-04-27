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Власти Подмосковья предложат гостям ЧМ-2018 однодневные туры по региону

Власти Подмосковья предложат гостям чемпионата мира по футболу 2018 года однодневные туристические поездки в города области. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина.

"Мы предлагаем экскурсионный однодневный тур тому, кто приехал на чемпионат мира по футболу 2018 года, живет в Москве или ближнем Подмосковье и просто выедет в наш город на день", - сказала Жилкина.

По ее словам, власти определили топ-10 городов Подмосковья, где будут сформированы и обустроены с точки зрения инфраструктуры туристические маршруты.

"У нас запущен проект топ-10, отобраны основные направления, включая Сергиев Посад, Коломну, Клин, Дмитров, Истру (маршруты в которых будут обустроены) в 2017 году. Мы делаем инфраструктуру маршрута от остановки общественного транспорта (железнодорожной станции) до объекта показа, мы делаем пешеходные туристические маршруты - тротуары 3-4 метра шириной, велодорожки. Затем мы эти пешеходные зоны будем насыщать аттракциями совместно с нашими муниципалитетами, музеями", - сказала Жилкина.
Вчера, 23:22
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№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Интересно, а что они с пробками подмосковными делать собираются? Жoпа ведь многочасовая.
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
побольше бы меропрятий как ЧМ, может и другие города в порядок бы привели
Регистрация: 17.05.2013
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