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Стадион в Санкт-Петербурге проверили на готовность к фанатской пиротехнике
На новом стадионе в Санкт-Петербурге 5 мая жгли файеры и дымовые шашки, сообщает "Фонтанка".
Таким образом, стадион проверяли на готовность к фанатской пиротехнике. Сообщения о том, что с территории стадиона валит дым, появились в социальных сетях. Как пояснил глава комитета по строительству Сергей Морозов, на арене тестировали систему дымоудаления перед вторым тестовым матчем 7 мая, когда "Зенит" примет "Терек" в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги. Для этого специально зажигали файеры и армейские дымовые шашки. Всё происходило под контролем МЧС и противопожарных бригад стадиона. Дым ушёл своевременно, в соответствии с нормативами Российского футбольного союза.
Таким образом, стадион проверяли на готовность к фанатской пиротехнике. Сообщения о том, что с территории стадиона валит дым, появились в социальных сетях. Как пояснил глава комитета по строительству Сергей Морозов, на арене тестировали систему дымоудаления перед вторым тестовым матчем 7 мая, когда "Зенит" примет "Терек" в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги. Для этого специально зажигали файеры и армейские дымовые шашки. Всё происходило под контролем МЧС и противопожарных бригад стадиона. Дым ушёл своевременно, в соответствии с нормативами Российского футбольного союза.
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