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Началось строительство трамвайной линии до "Самара Арены"

В Самаре начались работы по строительству трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона Чемпионата мира, сообщает welcome2018.com.

В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и пр.).

Общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от ул. Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под ул. Дальняя.

Согласно контракту, также будут построены здание диспетчерского пункта и три тяговые подстанции. Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.
Вчера, 23:33
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