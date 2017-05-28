Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
02:33
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Вчера 23:32
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Вчера 23:10
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Вчера 22:32
Рашид Рахимов может возглавить "Амкар" (15)
Рашид Рахимов может возглавить "Амкар" (15)
Вчера 22:24
Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии
Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии
Вчера 21:50
Наиль Измайлов станет членом совета директоров "Спартака" (5)
Наиль Измайлов станет членом совета директоров "Спартака" (5)
Вчера 21:40
В продолжение или на прощание? Арсен берёт с "Арсеналом" 3-й Кубок за последние 4 года (4)
В продолжение или на прощание? Арсен берёт с "Арсеналом" 3-й Кубок за последние 4 года (4)
Вчера 21:28
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии (101)
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии (101)
Вчера 20:16
Криштиану Роналду: всегда верил, что первым в истории забью 100 мячей в Лиге чемпионов (2)
Криштиану Роналду: всегда верил, что первым в истории забью 100 мячей в Лиге чемпионов (2)
Эдуард Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допинга
Тренерский штаб сборной России по футболу уверен, что у команды не возникнет проблем в случае допинг-контроля.
"Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет. Уверен, что и врачи ведущих клубов в этом вопросе держат марку, иначе в топ-клубах и дня не продержишься. Никаких проблем в сборной не было выявлено и выявлено не будет", - цитирует слова врача сборной Эдуарда Безуглова ТАСС.
"Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет. Уверен, что и врачи ведущих клубов в этом вопросе держат марку, иначе в топ-клубах и дня не продержишься. Никаких проблем в сборной не было выявлено и выявлено не будет", - цитирует слова врача сборной Эдуарда Безуглова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.