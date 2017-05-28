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Эдуард Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допинга

Тренерский штаб сборной России по футболу уверен, что у команды не возникнет проблем в случае допинг-контроля.

"Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет. Уверен, что и врачи ведущих клубов в этом вопросе держат марку, иначе в топ-клубах и дня не продержишься. Никаких проблем в сборной не было выявлено и выявлено не будет", - цитирует слова врача сборной Эдуарда Безуглова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:20
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№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если бы они еще и под допингом так играли laughing laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:11) #
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Цитата: maradona72
Игроков ЦСКА нет, вот и очистилась сборная.

Перерыв в карьре в целях очистки организма? Надо попросить Месси сделать им переливание крови.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:46) #
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Игроков ЦСКА нет, вот и очистилась сборная.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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