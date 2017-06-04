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Сборная России в преддверии матча с Венгрией тренируется в полном составе
Сборная России проводит тренировку на стадионе "Гроупама Арена", где завтра, 5 июня, проведёт контрольный матч с командой Венгрии.
Национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков, сообщает "Чемпионат.сом".
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в предстоящей игре находится под вопросом. Также есть проблемы и у защитника Фёдора Кудряшова.
Национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков, сообщает "Чемпионат.сом".
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в предстоящей игре находится под вопросом. Также есть проблемы и у защитника Фёдора Кудряшова.
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