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Сборная России в преддверии матча с Венгрией тренируется в полном составе

Сборная России проводит тренировку на стадионе "Гроупама Арена", где завтра, 5 июня, проведёт контрольный матч с командой Венгрии.

Национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков, сообщает "Чемпионат.сом".

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в предстоящей игре находится под вопросом. Также есть проблемы и у защитника Фёдора Кудряшова.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:00
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