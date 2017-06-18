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Джанни Инфантино и Алексей Сорокин отправились в Казань на матч Португалия – Мексика

Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин покинули внеочередную конференцию РФС, не дожидаясь ее завершения, и отправились в Казань, сообщает "Спорт-Экспресс".

Планируется, что сегодня они будут присутствовать на матче Португалия – Мексика.
Теги: Инфантино Сорокин
Сегодня, 11:38
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