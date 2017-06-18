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Виталий Мутко: если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем

Заместитель председателя правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко выступил на внеочередной конференции РФС после победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в первом матче Кубка конфедераций — 2017.

"Мы готовимся очень серьёзно к чемпионату мира — 2018. Градус отношения к футболу будет повышен в России. Нам необходимо решить много организационных вопросов перед ЧМ. Вчерашний матч показал, что у нас огромный потенциал. Мы с вами приняли стратегию развития футбола, утвердили её у министерства спорта. Рассчитываю, что регионы станут центром развитием футбола. Если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 13:26
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№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:32) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петя365
Любопытно, что он имеет в виду - шантаж, подкуп или убийства ? )

каникулы быстро кончаются - не сиди в интернете, иди погуляй со сверстниками...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчерашний матч показал, что у нас огромный потенциал.


После матча с Португалией скажешь каков у нас потенциал, а сейчас ули говорить после игры с командой, находящейся на 95 месте по рейтингу.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 13:28) #
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  •  (2)
online

Любопытно, что он имеет в виду - шантаж, подкуп или убийства ? ))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
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