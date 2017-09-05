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Руслан Корян: уже забыл про свой гол

Нападающий сборной Армении и "СКА-Хабаровск" Руслан Корян прокомментировал поражение от сборной Дании (1:4) в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира.

"В такой игре пропустили четыре мяча. Стандартные положения сыграли решающую роль. Что касается моего гола, то я уже забыл про него", - цитирует Коряна news.am.
Теги: Корян Сборная Армении Сборная Дании
Сегодня, 01:18
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