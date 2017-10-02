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Марио Фернандес: Черчесов объяснил мне, как надо играть в сборной

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими ожиданиями в преддверии товарищеских матчей национальной команды с Южной Кореей и Ираном.

"Жду их с нетерпением. Можно сказать, проведу первый матч за сборную. Да, я играл с "Динамо", но это была встреча с клубом. А сейчас мы выйдем против тех, на кого можем попасть на чемпионате мира. Была ли беседа со Станиславом Черчесовым? Была, когда меня вызвали в сборную весной перед матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Черчесов был большим футболистом, было интересно его послушать. Он объяснил мне, как надо играть в сборной. Все то же самое, что и в ЦСКА. Как и в клубе, в сборной схема с тремя центральными защитниками и мобильными флангами. Отличаются какие-то мелкие детали, но они незначительны. А так все похоже. Самое главное как в клубе, так и в сборной - это дисциплина. Не должно быть никаких поблажек. И это правильно", - цитирует игрока "Российская газета".
Теги: Фернандес ЦСКА Сборная Бразилии
Сегодня, 16:22
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
Черчесов был большим футболистом

Если Черчесов - большой футболист , то тогда нетрудно определиться с уровнем нашей сборной .(К сожалению.)

может он про его габариты..то тогда ту не поспорить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто бы Стасу рассказал как играть?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Цезарь (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Марио не слушай его, иначе играть разучишься smile
Регистрация: 21.09.2017
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Черчесов был большим футболистом

Если Черчесов - большой футболист , то тогда нетрудно определиться с уровнем нашей сборной .(К сожалению.)


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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