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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Фернандес: Черчесов объяснил мне, как надо играть в сборной
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими ожиданиями в преддверии товарищеских матчей национальной команды с Южной Кореей и Ираном.
"Жду их с нетерпением. Можно сказать, проведу первый матч за сборную. Да, я играл с "Динамо", но это была встреча с клубом. А сейчас мы выйдем против тех, на кого можем попасть на чемпионате мира. Была ли беседа со Станиславом Черчесовым? Была, когда меня вызвали в сборную весной перед матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Черчесов был большим футболистом, было интересно его послушать. Он объяснил мне, как надо играть в сборной. Все то же самое, что и в ЦСКА. Как и в клубе, в сборной схема с тремя центральными защитниками и мобильными флангами. Отличаются какие-то мелкие детали, но они незначительны. А так все похоже. Самое главное как в клубе, так и в сборной - это дисциплина. Не должно быть никаких поблажек. И это правильно", - цитирует игрока "Российская газета".
"Жду их с нетерпением. Можно сказать, проведу первый матч за сборную. Да, я играл с "Динамо", но это была встреча с клубом. А сейчас мы выйдем против тех, на кого можем попасть на чемпионате мира. Была ли беседа со Станиславом Черчесовым? Была, когда меня вызвали в сборную весной перед матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Черчесов был большим футболистом, было интересно его послушать. Он объяснил мне, как надо играть в сборной. Все то же самое, что и в ЦСКА. Как и в клубе, в сборной схема с тремя центральными защитниками и мобильными флангами. Отличаются какие-то мелкие детали, но они незначительны. А так все похоже. Самое главное как в клубе, так и в сборной - это дисциплина. Не должно быть никаких поблажек. И это правильно", - цитирует игрока "Российская газета".
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