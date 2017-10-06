Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:06
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
16:58
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (3)
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (3)
14:59
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
14:06
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
12:35
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
10:50
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
06:45
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Наставник сборной Южной Кореи: Россия - одна из ведущих футбольных держав
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён поделился ожиданиями от предстоящего выездного товарищеского матча с командой России.
"Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Всё это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра. Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату.
Что касается тактики и стратегии, вы сможете увидеть всё в завтрашней игре. Ни один спортсмен или команда не являются совершенными, но в течение двух дней в Москве наша команда напряжённо отрабатывала атаки, чтобы забить голы. Известно, что у сборной России сильная защита. Если их состав будет основным, забить будет нелегко, но мы приложим все усилия, чтобы забить", - цитирует специалиста "Чемпионат.сом".
"Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Всё это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра. Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату.
Что касается тактики и стратегии, вы сможете увидеть всё в завтрашней игре. Ни один спортсмен или команда не являются совершенными, но в течение двух дней в Москве наша команда напряжённо отрабатывала атаки, чтобы забить голы. Известно, что у сборной России сильная защита. Если их состав будет основным, забить будет нелегко, но мы приложим все усилия, чтобы забить", - цитирует специалиста "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.